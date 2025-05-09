شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد المقبل..بدء تسليم أراضي الإسكان الاجتماعي للفائزين ببني سويف الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي للفائزين بمدينة بني سويف الجديدة، اعتبارًا من الأحد المقبل 11 مايو، على أن يستمر تسليم الأراضي حتى يوم الخميس 29 مايو الجاري، وذلك في أيامٍ محددة وفقاً للمعلن من جهاز مدينة بني سويف الجديدة.

وشدد وزير الإسكان، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، على ضرورة متابعة مشروعات المرافق والطرق والخدمات بمناطق تسليم الأراضي، وتوفير سبل الدعم للمستفيدين بالأراضي بالمدينة، وتيسير عملية التسليم، بهدف تحقيق التنمية المطلوبة بمدن الصعيد.

قال المهندس أحمد عبد الجابر عبد اللاه، رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، إنه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي بالحي الثامن المجاورة الأولى من 1 : 40، يوم الأحد 11/5/2025، والقطع من 41 : 80، يوم الإثنين 12/5/2025، والقطع من 81 : 120، يوم الثلاثاء 13/5/2025، والقطع من 121 : 160، يوم الأربعاء 14/5/2025، والقطع من 161 : 200، يوم الأحد 18/5/2025، والقطع من 201 : 240، يوم الإثنين 19/5/2025، والقطع من 241 : 280، يوم الثلاثاء 20/5/2025، والقطع من 281 : 320، يوم الأربعاء 21/5/2025.

وأضاف رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، أنه سيتم تسليم القطع من 321 : 360، يوم الأحد 25/5/2025، والقطع من 361 : 400، يوم الإثنين 26/5/2025، والقطع من 401 : 440، يوم الثلاثاء 27/5/2025، وتخصيص يومي 28 و 29/5/2025، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.