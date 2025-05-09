شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنمية المشروعات يضخ 920 مليون جنيه لتمويل شباب دمياط والان مع تفاصيل الخبر

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على الأهمية الصناعية الكبرى لمحافظة دمياط كواحدة من أهم المدن المتخصصة في صناعة الأثاث ومنتجات الأخشاب على مستوى العالم وأشار إلى حرص الجهاز على توفير كافة الخدمات واليات الدعم لتنمية وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة و متناهية الصغر بالمحافظة مؤكداً علي اهتمام الدولة و الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء و رئيس مجلس إدارة الجهاز بتطوير المشروعات القائمة في المحافظة و التوسع في تمويل مشروعات جديدة لأبنائها و العمل علي توفير مناخ استثماري مشجع لصناعة الاثاث و الصناعات المكملة لهذا النشاط الانتاجي الهام في المحافظة.. للعمل علي توفير المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة لشباب المحافظة من جهة و تعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية من خلال رفع قدراتها الإنتاجية و التنافسية لتوفير الاحتياجات الداخلية او التصدير للخارج.

جاءت تصريحات رحمي بمناسبة احتفال محافظة دمياط بعيدها القومي والتي هنأ فيها السيد محافظ دمياط وشباب المحافظة. وأوضح رحمي أن جهاز تنمية المشروعات يعمل على إتاحة وتيسير وصول مختلف الخدمات التمويلية والفنية لأصحاب المشروعات القائمة الراغبين في تطويرها، وكذلك للراغبين في إقامة مشروعات جديدة.

وأضاف رئيس جهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يتعاون مع المحافظة لإتاحة المنتجات التمويلية المتنوعة اللازمة لأصحاب المشروعات والشباب، حيث ضخ الجهاز خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى مارس 2025 تمويلات بلغت حوالي 920 مليون جنيه تم من خلالها تمويل 31 ألف مشروع متوسط وصغير ومتناهي الصغر أتاحت حوالي 70 ألف فرصة عمل بالإضافة إلى مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب التي وفرت 29 ألف يومية عمل للعمالة غير المنتظمة وساهمت في تهيئة البيئة المناسبة للتوسع في المشروعات الصغيرة.

وأشار رحمي إلى أنه فيما يتعلق بالخدمات غير المالية والخدمات الفنية التي يقدمها الجهاز لمشروعات الشباب من خلال خدمة الشباك الواحد فإنه تم خلال نفس الفترة إصدار 1492 رخصة مؤقتة لمشروعات جديدة و1128 رخصة نهائية و431 رخصة توفيق أوضاع للمشروعات و146 رخصة نهائية لتوفيق الأوضاع و371 بطاقة ضريبية و571 سجل تجاري و336 تأمينات اجتماعية و1121 شهادة تصنيف و1117 شهادة مزايا.



وأضاف رئيس جهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يتعاون مع محافظة دمياط في تنظيم معرض "صنع في دمياط" للأثاث بشكل دوري ( عدة دورات كل عام ) في مدينة القاهرة، وذلك في إطار خطة الدولة للنهوض بصناعة الأثاث في دمياط مشيرا إلى أن المعرض حقق مبيعات بعشرات الملايين منذ انطلاقه في عام 2016.



وأشار رحمي إلى أن الجهاز يقدم تمويلات ميسرة و تنافسية لكافة المشروعات الانتاجية و الصناعية بدمياط و يدعم اصحاب المشروعات لتوفيق الاوضاع الرسمية لمشاريعهم و الإستفادة من الحوافز و المميزات التي منحتها الدولة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال قانون 152/2020.







