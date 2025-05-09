شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الجمعة 9 مايو 2025 أمام الجنيه فى بنك مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - سجل سعر اليورو اليوم الجمعة 9 مايو 2025 أمام الجنيه في بنك مصر 56.96 جنيه للشراء، و57.43 جنيه للبيع، وبلغ سعر اليورو فى البنك المركزي المصرى 57.06 جنيه للشراء، و57.22 جنيه للبيع، وسعر اليورو في البنك الأهلى المصري 56.99 جنيه للشراء، و57.43 جنيه للبيع.
وجاء سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:
سعر اليورو في البنك المركزي المصرى
57.06 جنيه للشراء
57.22 جنيه للبيع.
سعر اليورو في البنك الأهلى المصري
56.99 جنيه للشراء.
57.43 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك مصر
56.96 جنيه للشراء.
57.43 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك الاسكندرية
57.05 جنيه للشراء.
57.5 جنيه للبيع.
سعر اليورو في البنك التجارى الدولى
56.99 جنيه للشراء.
57.45 جنيه للبيع.
سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى
57.08 جنيه للشراء.
57.53 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك البركة
56.96 جنيه للشراء.
57.41 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك قناة السويس
57.00 جنيه للشراء.
57.45 جنيه للبيع.
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