سعر اليورو اليوم الجمعة 9 مايو 2025 أمام الجنيه فى بنك مصر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر اليورو اليوم الجمعة 9 مايو 2025 أمام الجنيه في بنك مصر 56.96 جنيه للشراء، و57.43 جنيه للبيع، وبلغ سعر اليورو فى البنك المركزي المصرى 57.06 جنيه للشراء، و57.22 جنيه للبيع، وسعر اليورو في البنك الأهلى المصري 56.99 جنيه للشراء، و57.43 جنيه للبيع.

محمد يوسف

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