شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 9 مايو 2025 فى البحرين عيار 18 بـ30.325 دينار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب فى البحرين اليوم تغيرات جديدة، وسط تقلبات الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب المحلية بالتزامن مع التعريفات الجمركية الأمريكية التى اعلناه ترامب. وفى هذا التقرير، نقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة فى حركة السوق.



أسعار الذهب فى البحرين

عيار 24 سجل 40.425 دينار

عيار 22 سجل 37.075 دينار

عيار 21 سجل 35.375 دينار

عيار 18 سجل 30.325 دينار

عيار 14 سجل 23.600 دينار

عيار 12 سجل 20.225 دينار

الأونصة 12 سجل 57.725 دينار

الجنيه الذهب 283.050 دينار

الأونصة بالدولار3345.04 دولار



ومع بلوغ أسعار الذهب مؤخرًا مستوى قياسيًا جديدًا، فإن الاتجاه الصعودى لا يزال قائمًا، وقد يظل الذهب مدعومًا طالما استمرت حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الأمريكية.



ومن المقرر أن يقوم بنك الشعب الصينى وثلاث جهات حكومية أخرى بالاستثمار فى تدويل بورصة شنغهاى للذهب، بما فى ذلك إنشاء مستودعات للتسليم فى الخارج، مما يمهّد الطريق أمام البورصة لمنافسة بورصة لندن (LON:LSEG) للمعادن (LME) فى التحكم بتسعير المعادن على المستوى العالمي.