شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة بلحظة.. سعر الدولار مقابل الجنيه داخل البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الجمعة 9 مايو 2025 فى البنك الأهلى المصرى 50.57 جنيه للشراء و50.67 جنيه للبيع، وذلك خلال آخر تعاملات مسجلة بالبنوك المصرية أمام الجنيه. وسجل سعر الدولار الأمريكى بالبنك المركزي 50.55 جنيه للشراء و50.69 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 50.57 جنيه للشراء و50.67 جنيه للبيع. وجاء سعر الدولار فى بعض البنوك المصرية كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.57 جنيه للشراء.

50.67 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر

50.57 جنيه للشراء.

50.67 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.57 جنيه للشراء.

50.67 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

50.57 جنيه للشراء.

50.67 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.57 جنيه للشراء.

50.67 جنيه للبيع.

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