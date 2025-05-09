شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 9 مايو 2025.. طفرة قوية فى صادرات المشغولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب فى مصر استقرارًا خلال تعاملات صباح اليوم الجمعة 9 مايو 2025، بعد ارتفاع محدود أمس بلغ 15 جنيهًا للجرام، وسط متابعة دقيقة من السوق المحلى لتقلبات الأسعار العالمية.

وسجلت أسعار الذهب اليوم:

عيار 21: 4770 جنيهًا

عيار 24: 5451 جنيهًا

عيار 18: 4089 جنيهًا

الجنيه الذهب: 38,460 جنيهًا



ورغم تراجع سعر الأونصة عالميًا، إلا أن السوق المحلى حافظ على استقراره، خاصة فى ظل مؤشرات إيجابية من قطاع الذهب المصرى على مستوى التصدير.

صادرات الذهب تسجل أرقامًا قياسية

وفى هذا السياق، كشف اللواء عماد الألفى، رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن قطاع الذهب فى مصر حقق طفرة تصديرية خلال الربع الأول من عام 2025، بفضل استراتيجية متكاملة وضعتها شعبة الذهب والمعادن الثمينة.

وأوضح أن هذه الاستراتيجية ركزت على تعظيم القيمة المضافة، وتوسيع قاعدة المصدرين، والدخول إلى أسواق تصديرية كبرى، وهو ما ساعد فى تحقيق نتائج غير مسبوقة، تعكس القدرات التنافسية للصناعة المصرية والتعاون المثمر بين القطاع الخاص والحكومة.

من جانبه، أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة، أن صادرات الذهب والمشغولات سجلت نحو 3.2 مليار دولار فى أول 3 أشهر من 2025، وهو أعلى مستوى ربع سنوى فى تاريخ القطاع.

وأشار واصف إلى أن صادرات يناير alone بلغت 929.5 مليون دولار، تلتها 1.804 مليار دولار فى فبراير، مع استمرار الأداء القوى خلال مارس. وأضاف أن الأسواق الرئيسية للذهب المصرى تشمل الإمارات والسعودية وتركيا، إلى جانب أسواق أوروبية وأمريكية، فى مقدمتها الولايات المتحدة.

مصر تقترب من قائمة الكبار عالميًا

وكشف واصف أن الشعبة كانت قد تعهدت أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحقيق أكبر مستهدف تصديرى فى تاريخ قطاع الذهب، وقد تحقق ذلك خلال الربع الأول فقط من العام. ووجّه الشكر لوزارات التموين، الصناعة، الاستثمار، والبنك المركزى، إضافة إلى مصلحة الدمغة والموازين، على دعمهم الكامل للصادرات.

وتوقع أن تدخل مصر قائمة أكبر 10 دول مصدّرة للذهب فى العالم بحلول عام 2027، مستندًا إلى تطور القاعدة الصناعية المحلية وامتلاك مصر لمصانع قادرة على تلبية الطلب العالمى بجودة عالية.

كما أشار إلى أن مصر كانت فى المرتبة 94 عالميًا بصادرات المشغولات الذهبية عام 2022، وتقدمت إلى المرتبة 54 بنهاية 2023، وتسعى الآن لدخول المراكز العشرة الأولى خلال عامين.