شكرا لقرائتكم خبر عن قفزة فى التجارة الإلكترونية.. 50% من مستخدمى الإنترنت يشترون أونلاين والان مع تفاصيل الخبر

كشفت أحدث بيانات صادرة عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالاعتماد على استبيان "استخدامات تكنولوجيا المعلومات في الأسر والأفراد، عن مؤشرات لافتة تخص التجارة الإلكترونية وسلوكيات المستخدمين المصريين عبر الإنترنت.

تشير الأرقام إلى أن 65.2% من الأسر المصرية باتت تستخدم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بانتظام، أما على مستوى التجارة الإلكترونية، فقد بلغت نسبة مستخدمي الإنترنت الذين يقومون بالبحث عن السلع والخدمات عبر الإنترنت نحو 72.7% خلال عام 2022/2023، مقارنة بـ 63.3% خلال عام 2019/2020.

الأكثر دلالة هو أن نسبة من يقومون بعمليات الشراء الفعلي عبر الإنترنت ارتفعت إلى 50.1%، بعدما كانت لا تتجاوز 17.8% قبل ثلاث سنوات فقط، مما يعكس تصاعدًا ملحوظًا في ثقة المستخدمين بالتجارة الرقمية وتزايد الاعتماد على المنصات الإلكترونية في تلبية الاحتياجات اليومية.

ورغم تعدد منصات التجارة الإلكترونية، لا يزال فيسبوك يحظى بانتشار واسع كمصدر للتسوق الرقمي، حيث بلغت نسبة الأفراد الذين يستخدمون صفحات فيسبوك في عمليات الشراء عبر الإنترنت 61.7%، ما يؤكد استمرار تأثير مواقع التواصل الاجتماعي في توجيه قرارات الشراء لدى المصريين.

ورغم هذا النمو اللافت في التسوق الرقمي، فإن نمط الدفع لا يزال تقليديًا، حيث يفضل 98.4% من المشترين الدفع نقدًا عند الاستلام، ما يعكس بعض التحديات المرتبطة بالثقة في نظم الدفع الإلكتروني أو محدودية انتشار الخدمات المصرفية الرقمية بين بعض الفئات.

كشفت الإحصاءات أن فئة الشباب "15 إلى 29 عامًا" تستحوذ على نسبة 42.5% من مستخدمي الشراء عبر الإنترنت، في حين أن نحو 47.9% من حاملي شهادات التعليم المتوسط وفوق المتوسط يشاركون في هذا السلوك الشرائي، ما يعكس تأثير التعليم والوعي الرقمي في دفع عجلة التجارة الإلكترونية.

اللافت أيضًا أن 41.9% من الأفراد خارج قوة العمل يشاركون في عمليات الشراء عبر الإنترنت، مما يدل على تحول التجارة الإلكترونية إلى وسيلة يومية لتلبية احتياجات فئات متنوعة من المجتمع، بمن فيهم غير العاملين.