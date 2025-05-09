شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 9 مايو 2025 فى قطر عيار 21 بـ342.50 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الذهب تأرجحه فى الأسواق العالمية، متأثرًا بالتغيرات فى سعر الدولار وسياسات الفائدة العالمية. فى قطر بالتزامن مع التعريفات الجمركية الجديدة، ويلقى الذهب اهتمامًا كبيرًا سواء من قبل المستثمرين أو المقبلين على الزواج.



أسعار الذهب اليوم فى قطر

عيار 24 سجل 391.50 ريال

عيار 22 سجل 358.75 ريال

عيار 21 سجل 342.50 ريال

عيار 18 سجل 293.50 ريال

عيار 14 سجل 228.25 ريال

عيار 12 سجل 195.75 ريال

الأونصة 12176.00 ريال

الجنيه الذهب2740.25 ريال

الأونصة بالدولار3345.04 دولار

ومع بلوغ أسعار الذهب مؤخرًا مستوى قياسيًا جديدًا، فإن الاتجاه الصعودى لا يزال قائمًا، وقد يظل الذهب مدعومًا طالما استمرت حالة عدم اليقين بشأن الرسوم.

واكتسب الذهب قوة جزئيًا فى ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التى اعلنها الرئيس دونالد ترامب، والتى قد تؤدى إلى اندلاع حرب تجارية عالمية، مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.