شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 9 مايو 2025.. عيار 21 يسجل 4770 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الذهب فى مصر صباح اليوم بعد ارتفاع طفيف أمس بقيمة 15 جنيهًا للجرام.

وجاءت الأسعار كالتالي:

عيار 21: 4770 جنيهًا

عيار 24: 5451 جنيهًا

عيار 18: 4089 جنيهًا

الجنيه الذهب: 38,460 جنيهًا



التحرك الأخير فى الأسعار يأتى رغم تراجع الذهب عالميًا، وسط متابعة من السوق المحلى لأى تغيرات عالمية أو قرارات تخص الفائدة.

أكد اللواء عماد الألفى، رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن قطاع الذهب المصرى حقق طفرة حقيقية فى الصادرات خلال الربع الأول من عام 2025، مشيرًا إلى أن هذه القفزة جاءت بفضل استراتيجية واضحة وضعتها شعبة الذهب والمعادن الثمينة.



وأشار إلى أن الاستراتيجية التى اتبعتها شعبة الذهب والمعادن تركز على تعظيم القيمة المضافة، وتوسيع قاعدة المصدرين، والانطلاق إلى أسواق تصديرية كبرى.

وأضاف الألفى، أن النتائج غير المسبوقة التى سجلها القطاع تعكس الإمكانيات الحقيقية للصناعة المصرية، وقدرتها على المنافسة العالمية، مشددًا على أن ما تحقق هو نموذج لنجاح التنسيق بين القطاع الخاص والحكومة فى دعم منظومة التصدير، خاصة فى ظل ما يحظى به قطاع الذهب من اهتمام متزايد من القيادة السياسية.



وفى السياق ذاته، كشف إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة بغرفة الصناعات المعدنية، أن صادرات الذهب والمشغولات سجلت 3.2 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2025، وهى أعلى قيمة سجلها القطاع خلال ربع واحد فقط، متوقعاً تحقيق أعلى زيادة تاريخية فى صادرات الذهب بفضل الدعم الكبير من القيادة السياسية للقطاع.



وكشف إيهاب واصف فى تصريحات صحفية اليوم، أن صادرات الذهب حقق قرابة 929.5 مليون دولار فى يناير من العام الجارى، و1.804 مليار دولار فى فبراير، مع الحفاظ على الأداء القوى خلال مارس من 2025.

وأشار واصف، إلى أن الأسواق الرئيسية للذهب المصرى شملت الإمارات والسعودية وتركيا، إلى جانب دول أوروبية وأمريكا الشمالية، وفى مقدمتها الولايات المتحدة، موضحًا أن هذه القفزة تأتى ترجمة فعلية لهدف الشعبة فى أن تُشكّل صادرات الذهب ما لا يقل عن 5% من إجمالى الصادرات السلعية لمصر خلال السنوات المقبلة.

وأكد رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة إيهاب واصف، أن الشعبة كانت قد وعدت الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحقيق أكبر مستهدف تصديرى فى تاريخ قطاع الذهب، وهو ما تحقق بالفعل فى أول ثلاثة أشهر فقط من العام، بفضل التزام القطاع الخاص وتعاون الجهات الحكومية، موجّهًا الشكر لوزارات التموين والصناعة والاستثمار والبنك المركزى على دعمهم الكبير للصادرات المصرية، وكذلك بالتنسيق مع مصلحة الدمغة والموازين برئاسة الدكتور حمدى الحماحمي.



وتوقع واصف، أن تصبح القاهرة ضمن أكبر 10 دول مصدّرة للذهب فى العالم بحلول عام 2027، مؤكدًا أن مصر تمتلك الآن قاعدة صناعية متطورة، ومصانع قادرة على تلبية الطلبات العالمية بجودة منافسة.

وشدد، على التزام شعبة الذهب والمعادن الثمينة فى غرفة الصناعات المعدنية على الوصول إلى المراكز الأولى عالميا فى تصدير الذهب ، مشيرا إلى أنه فى عام 2022 كانت فى مصر فى المركز 94 عالمياً فى صادرات المشغولات الذهبية وحالياً وصلنا الى المركز 54 بنهاية عام 2023، وتستهدف الشعبة خلال عامين أن نكون ضمن العشرة الأوائل عالمياً بفضل الدعم الكبير الموجه من الحكومة لدعم الصادرات المصرية.