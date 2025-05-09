شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر قطاع الاتصالات يتجاوز 2500 نقطة بدعم من أداء قوى للشركات المدرجة والان مع تفاصيل الخبر

سجل مؤشر قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات في البورصة المصرية ارتفاعًا ملحوظًا خلال الربع الأخير من عام 2024، ليصل إلى 2529 نقطة بنهاية ديسمبر، مقارنة بنحو 2014 نقطة خلال نفس الفترة من عام 2023، وهو ما يعكس تحسن أداء الشركات العاملة بالقطاع وثقة المستثمرين في توجهاته المستقبلية وذلك وفقا لمؤشرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حصلت عليها الخليج 365.

ويعكس هذا النمو في المؤشر الحراك النشط الذي يشهده قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، خاصة في ظل التوسع الكبير في تقديم الخدمات الرقمية، ودعم الدولة لخطط التحول الرقمي، وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية للاتصالات.

ويضم مؤشر قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات سبع شركات مدرجة في البورصة، تمثل قطاعات متنوعة داخل السوق، وهي: شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الفورية، والمصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، والشركة المصرية للاتصالات، والمصرية للأقمار الصناعية "نايل سات"، وأوراسكوم للاستثمار القابضة، وإي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية.

وتعد هذه الشركات من أبرز الكيانات الاقتصادية في مصر، حيث تلعب دورًا محوريًا في تقديم الخدمات الرقمية، وتعزيز الشمول المالي، ودعم الاقتصاد القائم على المعرفة، بما يسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة في البلاد.