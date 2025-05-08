شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 8 مايو - 2025 عيار 24 بدون مصنعية بـ5451 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

يترقب المتعاملون في مصر تطورات أسعار الذهب وسط توجهات المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، وننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم الخميس في مصر.

أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24 يسجل 5451 جنيها.

- عيار 21 يسجل 4770 جنيها.

- عيار 18 يسجل 4089 جنيها.

- عيار 14 يسجل 3180 جنيها.

- الجنيه الذهب 38460 جنيها



وتجدر الإشارة إلى أن جميع الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفورى.