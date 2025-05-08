أخبار البورصة اليوم الخميس 8-5-2025

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تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 8-5-2025، وجاءت أبرزها تباين أداء مؤشرات البورصة، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، ومجموعة أي أف جي القابضة، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وخسر رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.258 تريليون جنيه.



إيقاف تداول 7 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، وركاز القابضة للاستثمارات المالية، والسعودية المصرية للاستثمار والتمويل، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية، ويونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك.

البورصة تخسر 4 مليارات جنيه

تباين أداء مؤشرات البورصة، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، ومجموعة أي أف جي القابضة، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وخسر رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.258 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.4 مليار ورقة مالية بقيمة 5.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 104.6 ألف عملية لعدد 212 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 52.35% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 23.87%، والعرب على 23.79%، واستحوذت المؤسسات على 56.05% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 43.94%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 118.6 مليون جنيه، 2.6 مليار جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 211.7 مليون جنيه، 18.1 مليون جنيه، 4.2 مليون جنيه، 2.5 مليار جنيه، على الترتيب.



تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 31772 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 39624 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 14235 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 9498 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 12853 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 3295 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 12041 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 2024 نقطة.

وصعدت أسهم 73 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 98 شركة، ولم تتغير مستويات 41 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ اشترى داخليين بشركات جهينة للصناعات الغذائية، والعربية للأدوية والصناعات الكيماوية، والعربية للأسمنت، ومجموعة جي.أم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، والعبور للاستثمار العقاري، والنعيم القابضة للاستثمارات، وبي انفستمنتس القابضة، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات عدد 1500 سهم، 200 سهم، 1.1 مليون سهم، 4 آلاف سهم، 10 آلاف سهم، 5302 سهم، 20 ألف سهم، 10 آلاف سهم، على التوالي.

كما اشترى مساهم رئيسي بشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 186.2 ألف سهم، فيما باع مساهم رئيسي بشركتي ام ام جروب للصناعة والتجارية العالمية، وبريميم هيلثكير جروب عدد 1.2 مليون سهم، 150 مليون سهم، على التوالي.

كما باع داخليين بشركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، والعربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، والعربية لحليج الأقطان، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، والعبوات الطبية، والكابلات الكهربائية المصرية، والنعيم القابضة للاستثمارات، وبي انفستمنتس القابضة، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، والمصرية للمنتجعات السياحية، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 2.5 مليون سهم، 6.4 مليون سهم، 2.6 مليون سهم، 5024 سهمًا، 444.1 ألف سهم، مليون سهم، 85 ألف سهم، 2.2 مليون سهم، 28.5 ألف سهم، 750 ألف سهم، 394.4 ألف سهم، على الترتيب.

صفقات

أعلنت شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، عن بيع المساهم ياسر فاروق السعيد العدوي، عدد 50.05 مليون سهم بسعر 3.5471 جنيه بقيمة إجمالية 177.5 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 5.005% إلى 0%، ونفذت الصفقة من خلال شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية.

كما أعلنت شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، عن بيع المساهم شريف عدلي كيرلس بولس، عدد 500 ألف سهم بسعر 1.54 جنيه بقيمة إجمالية 768 ألف جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 6.06% إلى 5.98%، ونفذت الصفقة من خلال شركة وولت ستريت لتداول الأوراق المالية.

فيما أعلنت شركة الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، عن شراء المساهم محمود علي إبراهيم فرج، عدد 62.4 ألف سهم بسعر 6.78 جنيه بقيمة إجمالية 423.4 ألف جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 4.82% إلى 5.27%، ونفذت الصفقة من خلال شركة وثيقة لتداول الأوراق المالية.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، ففي قطاع الموارد الأساسية، حققت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، إيرادات بلغت 3.6 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2025 مقابل 3.5 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 4.21%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 587 مليون جنيه مقارنة مع 559 مليون جنيه بنسبة نمو 5.01%.

وفي قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، حققت الشركة المصرية للأقمار الصناعية-نايل سات، إيرادات بلغت 24.1 مليون دولار خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2025 مقابل 25.4 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من عام 2024 بنسبة انخفاض 5.41%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 14.7 مليون دولار مقارنة مع 6.4 مليون دولار بنسبة نمو 131.13%.

وفي قطاع السياحة والترفيه، حققت شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، إيرادات بلغت 6.3 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 2024 مقابل 1.3 مليار جنيه خلال عام 2023، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 2.4 مليار جنيه مقارنة مع خسائر 303.7 مليون جنيه.

وفي قطاع الخدمات المالية، حققت الشركة الدولية للتأجير التمويلي (انكوليس)، إيرادات بلغت 621.3 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2025 مقابل 344.5 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024، وبلغ صافي ربح الفترة 46.9 مليون جنيه مقارنة مع 108 ملايين جنيه.