مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11364.11 نقطة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا (34.63) نقطة ليقفل عند مستوى (11364.11) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (4.7) مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (199) مليون سهم، سجلت فيها أسهم (65) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم (173) شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الماجد للعود، وسايكو، ومجموعة إم بي سي، وسينومي ريتيل، والأسماك الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الخليجية العامة، والمتحدة للتأمين، والسعودي الألماني الصحية، والصقر للتأمين، والدواء الأكثر انخفاضًا في التعاملات، تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (9.88% و 9.98%).

فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، والباحة، وباتك، والإنماء، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية، وكانت أسهم شركات الراجحي، والإنماء، وأرامكو السعودية، واس تي سي، وسينومي ريتل الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا (153.78) نقطة ليقفل عند مستوى (27931.49) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (43) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3 ملايين سهم.

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