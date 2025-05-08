أسعار الذهب في مصر تشهد قفزة جديدة خلال المساء

الشارقة - اميمة ياسر - ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 40 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الخميس، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا .

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3190 جنيهًا للجرام

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 4101 جنيه للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 4785 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 5468 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 38280 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات سجل نحو 54680 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 170054 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جراما سجل نحو 273400 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وهبط سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.28% إلى نحو 3355 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.