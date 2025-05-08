شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتماسك مساء فى السوق المصرية رغم تراجع الأونصة عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا محدودًا خلال التعاملات المسائية، اليوم الخميس، بدعم من تعافي المعدن النفيس عالميًا في بداية اليوم، رغم عودته للتراجع لاحقًا بعد بيانات الفيدرالي الأميركي.

وارتفع سعر جرام الذهب في السوق المحلية بنحو 20 جنيهًا مقارنة بتعاملات صباح اليوم، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

عيار 24: 5451 جنيهًا

عيار 21: 4770 جنيهًا

عيار 18: 4089 جنيهًا

عيار 14: 3180 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب: 38,460 جنيهًا



وعلى الصعيد العالمي، تراجعت أسعار الذهب بنسبة 0.6% لتسجل أدنى مستوياتها عند 3320 دولارًا للأونصة، بعدما افتتحت التداولات عند 3372 دولارًا، وتتداول حاليًا قرب 3352 دولارًا للأونصة.

جاء هذا التراجع بعد إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تثبيت أسعار الفائدة، مع الإشارة إلى احتمال الإبقاء على السياسات النقدية دون تغيير لفترة قادمة، ما خفّض من رهانات الأسواق على خفض الفائدة القريب، ودفع الدولار للصعود، وهو ما ضغط بدوره على الذهب.

وفي تصريحات عقب الاجتماع، حذر جيروم باول، رئيس الفيدرالي، من أن استمرار ارتفاع التعريفات الجمركية قد يؤدي إلى زيادة التضخم وتباطؤ سوق العمل. وأوضح أن تأثير هذه السياسات قد يكون مؤقتًا، لكن حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الرسوم تجعل من الصعب التنبؤ باتجاه المخاطر.