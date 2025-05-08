شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 8-5-2025 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 8-5-2025.

إيقاف تداول 7 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، وركاز القابضة للاستثمارات المالية، والسعودية المصرية للاستثمار والتمويل، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية، ويونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك.

البورصة تخسر 4 مليارات جنيه

تباين أداء مؤشرات البورصة، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، ومجموعة أي أف جي القابضة، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وخسر رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.258 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.4 مليار ورقة مالية بقيمة 5.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 104.6 ألف عملية لعدد 212 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 52.35% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 23.87%، والعرب على 23.79%، واستحوذت المؤسسات على 56.05% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 43.94%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 118.6 مليون جنيه، 2.6 مليار جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 211.7 مليون جنيه، 18.1 مليون جنيه، 4.2 مليون جنيه، 2.5 مليار جنيه، على الترتيب.



تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 31772 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 39624 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 14235 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 9498 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 12853 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 3295 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 12041 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 2024 نقطة.

وصعدت أسهم 73 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 98 شركة، ولم تتغير مستويات 41 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- السعودية المصرية للاستثمار والتمويل بسعر إغلاق 87.840 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 20%.

- يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك بسعر إغلاق 1.079 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.01%.

- برايم القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 1.250 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.70%.

- كريستمارك للمقاولات والتطوير العقاري بسعر إغلاق 0.863 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.28%.

- العربية للأسمنت بسعر إغلاق 26.780 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.12%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- العامة لصناعة الورق-راكتا بسعر إغلاق 23.860 بنسبة تراجع بلغت 4.37%.

- القاهرة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 2.670 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.96%.

- الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بسعر إغلاق 4.100 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.76%.

- مينا للاستثمار السياحي والعقاري بسعر إغلاق 5.140 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.75%.

- العربية لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 103.310 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.75%.