شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 8 مايو - 2025 .. عيار 21 بدون مصنعية بـ4770 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

يواصل سعر الذهب في مصر تفاعله مع تطورات الاقتصاد العالمي، خاصة مع الرسوم الجمركية الأمريكية، حيث تلعب أسعار الفائدة والتضخم العالمى دورًا رئيسيًا في تحديد مسار المعدن النفيس محليا، وننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم الخميس في مصر



أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24 يسجل 5451 جنيها.

- عيار 21 يسجل 4770 جنيها.

- عيار 18 يسجل 4089 جنيها.

- عيار 14 يسجل 3180 جنيها.

- الجنيه الذهب 38460 جنيها.



واكتسب الذهب قوة مدفوعًا بالمخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعمليات البيع الأخيرة في أسواق الأسهم.



وتجدر الإشارة إلى أن جميع الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً