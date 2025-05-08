شكرا لقرائتكم خبر عن موقف بورصة لندن.. الجنيه الاسترليني يرتفع مقابل الدولار واليورو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الاسترليني اليوم الخميس ارتفاعًا مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو".

وتداول الاسترليني مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.3298 دولار أمريكي، بارتفاع 0.04%.

فيما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1799 يورو بنسبة 0.32%. انخفاض البورصة البريطانية أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم الخميس على انخفاض بنسبة 0.33%.

وسجل المؤشر -الذي يضم أكبر 100 شركة في سوق لندن للأوراق المالية- خسائر تعادل 28.25 نقطة، ليصل عند مستوى 8531.08 نقطة.