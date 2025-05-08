شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تستهدف النفط الإيراني رغم المحادثات مع طهران والان نبدء بالتفاصيل

تكثيف الضغط

الدمام - شريف احمد - فرضت الولايات المتحدة الخميس عقوبات جديدة استهدفت مصفاة صينية بتهمة تكرير النفط الإيراني، في إطار تصعيد منهجي للضغوط على طهران، رغم تواصل المحادثات الرامية إلى التوصل لاتفاق بشأن برنامجها النووي.وقالت وزارة الخزانة الأميركية إنها استهدفت مجموعة وثلاث شركات تشغيل محطات موانئ في مقاطعة شاندونغ، لافتة الى أن هذه الجهات قامت بتكرير ما يوازي مئات الملايين من الدولارات من النفط الإيراني.وصرّح وزير الخزانة سكوت بيسنت في بيان "تظل الولايات المتحدة مصممة على تكثيف الضغط على جميع عناصر سلسلة إمداد النفط الإيراني لمنع النظام من تحقيق إيرادات تدعم أجندته المزعزعة للاستقرار".ورغم هذه الضغوط، يعرب الرئيس الاميركي دونالد ترامب عن أمله في التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني يجنّب طهران ضربة عسكرية محتملة.وطهران، التي تسعى إلى تخفيف العقوبات عنها، انتقدت الضغوط الأميركية المتجددة، معتبرة أنها تتعارض مع الجهود المبذولة للتوصل إلى حل دبلوماسي.