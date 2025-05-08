شكرا لقرائتكم خبر عن بنك إنجلترا يخفض معدل الفائدة الرئيسي رغم العاصفة الجمركية والان نبدء بالتفاصيل

رؤية ضبابية

الدمام - شريف احمد - خفّض بنك إنجلترا المركزي الخميس معدّل الفائدة الرئيسي بربع نقطة مئوية إلى 4,25 %، باعتبار أنه من شأن الرسوم الجمركية الأميركية أن تؤدّي إلى تباطؤ التضخّم في بريطانيا، في قرار اتّخذ قبل إعلان اتفاق في هذا الصدد بين واشنطن ولندن.وقال حاكم المصرف أندرو بايلي، في بيان مرفق بالتقرير حول السياسة النقدية، إن "الضغوط التضخمية استمرّت في الانخفاض، لذا كان من الممكن خفض المعدّلات من جديد اليوم".وأشار إلى أن "الأسابيع الأخيرة أظهرت إلى أي مدى قد تكون حالة الاقتصاد العالمي غير قابلة للتنبؤ"، ما يدفع البنك إلى اعتماد "مقاربة تدريجية وحذرة إزاء أيّ تخفيضات جديدة مقبلة".وعلى غرار ما فعله البنك المركزي الأوروبي في أبريل، قرّر بنك إنكلترا خفض معدّل الفائدة الرئيسي بـ0,25 نقطة مئوية بفارق بسيط في أصوات أعضاء لجنة السياسة النقدية.ويتعارض هذا الخيار مع ذاك الذي اتّخذه الاحتياطي الفدرالي الأميركي الذي قرّر كما كان متوقّعا الأربعاء إبقاء المعدلات ضمن هامش يراوح بين 4,25 % و4,50 %، في ظلّ ضبابية المشهد الاقتصادي في الولايات المتحدة نتيجة الزوبعة الجمركية التي أثارها دونالد ترامب.وفرضت الإدارة الأميركية رسوما جمركية قيمتها 10 % على واردات بريطانيا ثاني شركائها التجاريين بعد الاتحاد الأوروبي والتي يعاني اقتصادها ركودا.