شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع محدود فى سعر الذهب بمصر خلال التعاملات المسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الذهب في مصر اليوم الخميس، بعد تغيرات ملحوظة في الذهب عالميا عقب ارتفاع بحوالى 20 جنيها للجرام في ظل تعافي الذهب عالميا.

سعر الذهب اليوم

عيار 24 يسجل 5451 جنيها.

- عيار 21 يسجل 4770 جنيها.

- عيار 18 يسجل 4089 جنيها.

- عيار 14 يسجل 3180 جنيها.

- الجنيه الذهب 38460 جنيها.



سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض اليوم بنسبة 0.6% ليسجل أدنى مستوى عند 3320 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3372 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3352 دولار للأونصة.

يأتي هذا بعد أن انخفض الذهب يوم أمس بعد أن ثبت البنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه ليشير أنه قد حان الوقت لترك السياسة النقدية ثابتة لبعض الوقت، مما قلل من فرص خفض الفائدة وبالتالي دفع الدولار إلى التعافي ليؤثر سلبا على مستويات الذهب.



من ناحية أخرى صرح رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول عقب قرار البنك، أنه إذا استمر الارتفاع الكبير في التعريفات الجمركية التي تم الإعلان عنها فسنرى ارتفاع كبير في التضخم وتراجع في عمليات التوظيف.



وأضاف باول أن أسعار الفائدة عند مستويات مناسبة لأن تأثير سياسات ترامب التجارية على التضخم قد يكون مؤقت، ولكن هناك عدم يقين كبير بشأن مستقبل التعريفات الجمركية بشكل يصعب التنبؤ بالاتجاه الذي ستتخذه المخاطر.