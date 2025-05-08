شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد البورصة.. هبوط المؤشر الرئيسى بنسبة 1.1% خلال أول أسبوع فى مايو والان مع تفاصيل الخبر

تراجع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" للبورصة المصرية بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 31772.04 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 9498.35 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 12853.27 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 39624.29 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.83% ليغلق عند مستوى 12041.94 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 23.1 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.258 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 1%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.320 تريليون جنيه إلى 1.3 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 1.6%، فيما ارتفع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 417.5 مليار جنيه إلى 420.4 مليار جنيه بنسبة نمو 0.7%.

كما تراجع رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقًا من 1.738 تريليون جنيه إلى 1.720 تريليون جنيه بنسبة انخفاض 1%، وهبط رأس المال السوقي لبورصة النيل من 3 مليارات جنيه إلى 2.8 مليار جنيه بنسبة انخفاض 5.1%.

وبالنسبة للتداول، ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 242.6 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي، في حين بلغت كمية التداول نحو 8.586 مليار ورقة منفذة على 605 آلاف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول 222.6 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 6.338 مليار ورقة منفذة على 430 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي، واستحوذت الأسهم على 10.38% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 89.62%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 9.3 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسي للبورصة بحجم تداول 944.9 مليون ورقة مالية منفذة، وعمليات 185.7 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 8.5 مليار جنيه، بحجم تداول 4.014 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 233 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 17.8 مليار جنيه بحجم تداول 4.959 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 418.7 ألف عملية.