شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 8 مايو 2025 عيار 18 بدون مصنعية بـ4071 جنيها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالخميس، 08 مايو 2025 06:07 م
تتاثر أسعار الذهب في مصر بتوجهات السوق العالمية، ومنها قرارات البنوك المركزية الكبرى وتحركات الدولار الأمريكي.
اسعار الذهب اليوم فى مصر
- عيار 24 يسجل 5428 جنيها.
- عيار 21 يسجل 4750 جنيها.
- عيار 18 يسجل 4071 جنيها.
- عيار 14 يسجل 3166.75 جنيه.
- الجنيه الذهب 38000 جنيه.
واكتسب الذهب قوة مدفوعًا بالمخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعمليات البيع الأخيرة في أسواق الأسهم.
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