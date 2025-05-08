الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الخميس 8 مايو 2025 عيار 18 بدون مصنعية بـ4071 جنيها

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سعر الذهب اليوم الخميس 8 مايو 2025 عيار 18 بدون مصنعية بـ4071 جنيها

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الخميس، 08 مايو 2025 06:07 م

تتاثر أسعار الذهب في مصر بتوجهات السوق العالمية، ومنها قرارات البنوك المركزية الكبرى وتحركات الدولار الأمريكي.

 
اسعار الذهب اليوم فى مصر

- عيار 24 يسجل 5428 جنيها.

- عيار 21 يسجل 4750 جنيها.

- عيار 18 يسجل 4071 جنيها.

- عيار 14 يسجل 3166.75 جنيه.

- الجنيه الذهب 38000 جنيه.

واكتسب الذهب قوة مدفوعًا  بالمخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعمليات البيع الأخيرة في أسواق الأسهم.

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