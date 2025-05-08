شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 8 مايو 2025 عيار 18 بدون مصنعية بـ4071 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

تتاثر أسعار الذهب في مصر بتوجهات السوق العالمية، ومنها قرارات البنوك المركزية الكبرى وتحركات الدولار الأمريكي.



اسعار الذهب اليوم فى مصر

- عيار 24 يسجل 5428 جنيها.

- عيار 21 يسجل 4750 جنيها.

- عيار 18 يسجل 4071 جنيها.

- عيار 14 يسجل 3166.75 جنيه.

- الجنيه الذهب 38000 جنيه.

واكتسب الذهب قوة مدفوعًا بالمخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعمليات البيع الأخيرة في أسواق الأسهم.