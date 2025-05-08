شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الخميس 8-5-2025 أمام الجنيه يستقر عند 50.67 جنيه للبيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدولار اليوم الخميس 8-5-2025 بعد انتهاء التعاملات بالبنوك المصرية أمام الجنيه المصرى، بالبنك المركزى عند 50.55 جنيه للشراء 50.69 جنيه البيع.

واستقر سعر الدولار اليوم الخميس، فى البنك الأهلى عند 50.57 جنيه للشراء 50.67 جنيه البيع ، فى بنك مصر 50.57 جنيه للشراء 50.67 جنيه البيع وفي بنك القاهرة سجل 50.57 جنيه للشراء 50.67 جنيه البيع كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.57 جنيه للشراء 50.67 جنيه البيع.

وسجل سعر الدولار بعد انتهاء التعاملات بالبنوك المصرية كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.57 جنيه للشراء.

50.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.57 جنيه للشراء.

50.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.57 جنيه للشراء.

50.67 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.57 جنيه للشراء.

50.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.57 جنيه للشراء.

50.67 جنيه للبيع.