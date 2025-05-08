شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام فعاليات مؤتمر تنظيم الاتصالات لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

اختتمت اليوم فعاليات مؤتمر تنظيم الاتصالات لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، والذى تنظمه شركة OOKLA العالمية بالتعاون مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وذلك خلال الفترة من 6-8 مايو 2025.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون بين الهيئات التنظيمية، وممثلى الحكومات، وخبراء قطاع الاتصالات من مختلف دول المنطقة والعالم، من خلال مناقشة أبرز التوجهات العالمية فى مجال الاتصالات، واستعراض أفضل الممارسات التنظيمية، ومواكبة التطورات التقنية المتسارعة. كما ركز المؤتمر على سبل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين والمؤسسات، وتعزيز كفاءة البنية التحتية الرقمية، واستعراض أحدث منهجيات لقياس أداء الشبكات وتجربة المستخدمين لخدمات الاتصالات.

وخلال فعاليات المؤتمر، أكد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أن استضافة هذا الحدث الإقليمى المهم فى القاهرة تعكس ثقة المجتمع الدولى فى التجربة المصرية بمجال تنظيم قطاع الاتصالات، كما تسلط الضوء على الجهود التى تبذلها الدولة فى دعم التحول الرقمى وتعزيز البنية التحتية للاتصالات بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.



كما استعرض الجهاز ما حققته مصر فى هذا الإطار، من نشر شبكات الاتصالات، وتوفير خدمات رقمية متطورة، وتنفيذ مبادرات قومية مثل "حياة كريمة" التى تستهدف تعزيز وصول الخدمات الرقمية إلى المجتمعات الريفية والمحرومة، من خلال توصيل الألياف الضوئية للمنازل، والتوسع فى إنشاء أبراج المحمول، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتقديم حلول اتصالات مبتكرة.



هذا وقد انعقدت فعاليات المؤتمر على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة نخبة من المتحدثين والخبراء من داخل وخارج المنطقة، وذلك بهدف تبادل الخبرات، ودعم التوجه نحو مستقبل رقمى أكثر شمولًا وكفاءة.