شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب فى مصر اليوم بمستهل التعاملات المسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الذهب فى مصر اليوم الخميس، بعد تغيرات ملحوظة فى الذهب عالمياً لتخسر الأونصة قمتها عند 3338 دولارا مما انعكس على سعر الذهب فى مصر ليتراجع 60 جنيها وقت نشر هذه السطور.

سعر الذهب اليوم

- عيار 24 يسجل 5428 جنيها.

- عيار 21 يسجل 4750 جنيها.

- عيار 18 يسجل 4071 جنيها.

- عيار 14 يسجل 3166.75 جنيه.

- الجنيه الذهب 38000 جنيه.



شهد الذهب العالمي تراجع يوم الخميس بعد تقارير عن توقيع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اتفاقية تجارية محتملة مع بريطانيا، مما أثر سلبًا على الطلب على الملاذ الآمن ودفع الذهب إلى التراجع، بينما يترقب المستثمرون نتائج محادثات التجارة الأمريكية الصينية نهاية هذا الأسبوع.



سجل سعر أونصة الذهب العالمى انخفاض اليوم بنسبة 0.6% ليسجل أدنى مستوى عند 3320 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3372 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3343 دولار للأونصة.



يأتى هذا بعد أن انخفض الذهب يوم أمس بعد أن ثبت البنك الاحتياطى الفيدرالى أسعار الفائدة دون تغيير فى اجتماعه ليشير أنه قد حان الوقت لترك السياسة النقدية ثابتة لبعض الوقت، مما قلل من فرص خفض الفائدة وبالتالى دفع الدولار إلى التعافى ليؤثر سلبا على مستويات الذهب.



من ناحية أخرى صرح رئيس البنك الفيدرالى جيروم باول عقب قرار البنك، أنه إذا استمر الارتفاع الكبير فى التعريفات الجمركية التى تم الإعلان عنها فسنرى ارتفاع كبير فى التضخم وتراجع فى عمليات التوظيف.



وأضاف باول أن أسعار الفائدة عند مستويات مناسبة لأن تأثير سياسات ترامب التجارية على التضخم قد يكون مؤقت، ولكن هناك عدم يقين كبير بشأن مستقبل التعريفات الجمركية بشكل يصعب التنبؤ بالاتجاه الذى ستتخذه المخاطر.