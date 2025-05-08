شكرا لقرائتكم خبر عن خدمة عملاء كهرباء التجمع تحصل على تجديد شهادة الأيزو والان مع تفاصيل الخبر

حصل مركز خدمة عملاء كهرباء التجمع الاول والخامس على تجديد شهاده الايزو 9001، وسط احتفال تحت رعاية وبحضور المهندس حسن البيلى رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء والمحاسب عزت إبراهيم رئيس قطاعات الشئون التجارية بالشركة والمحاسب أحمد الحسينى رئيس قطاعات كبار المشتركين وقيادات مركز خدمة عملاء التجمع.

وشهد مركز خدمة عملاء كهرباء التجمع الخامس تطوير كبير منذ عامين ساهم فى الحصول على شهادة الايزو 9001/2015 من مركز إعداد القادة التابع لوزارة الكهرباء بالشركة القابضة لكهرباء مصر كجهة استشارية لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء لامكانية الحصول على شهادة الايزو 9001/ 2015 والعمل على إنشاء وتفعيل نظام لجودة الخدمات طبقا لإحداث الممارسات العالمية اعتمادا على مورد بشرى قادر على تطبيق ونشر ثقافة التحسين المستمر.

كما ساهم تطوير مركز خدمة العملاء على دعم القطاع على الاستدامة فى تقديم خدمات متطورة تلبى توقعات واحتياجات العملاء والجاهزية للعمل فى أسواق تنافسية من خلال عدة محاور، أهمها تحسين مستوى الأداء وتبسيط الإجراءات وتقديم خدمات جديدة وخفض التكاليف وشكاوى العملاء.