شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتفقد النزل البيئى الجديد والمنتجع الجبلى بتطوير "التجلى الأعظم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروعى إنشاء النزل البيئى الجديد، وتطوير المنطقة السياحية ضمن تطوير موقع "التجلى الأعظم فوق أرض السلام" بمدينة سانت كاترين بسيناء، يرافقه مسئولو الوزارة، والجهاز المركزى للتعمير.

وتجول وزير الإسكان ومرافقوه بأعمال تطوير المنطقة السياحية ،وتشمل الأعمال إنشاء المنتجع السياحى الجبلى ويضم ( 4 فيلات على مساحة 520م2، و17 شاليهاً على مساحة 3660 م2، ومنطقة تجارية (بازارات) تضم 16 بازارا على مساحة 1500 م2 ) تدعم القاعدة الاقتصادية بالمدينة وتوفر متنفسًا خدمياً مع الحفاظ على الصورة البصرية الطبيعية والروحانية للمكان، وإنشاء نادٍ اجتماعى جديد على مساحة 1600م2 لتوفير متنفس خدمى رياضى ترفيهى لأهالى المدينة والزائرين، بالإضافة إلى أن مشروع المنتجع السياحى الجبلى الذى يقوم على استغلال الهضبة المميزة المطلة على المدينة بالكامل وعلى وادى الأربعين لإقامة مشروع صحى استشفائى عالمى، والاستفادة من الكوادر المحلية التى تتميز بها سانت كاترين فى العلاج بالأعشاب الطبيعية.

كما تفقد المهندس شريف الشربينى، إنشاء النزل البيئى الجديد "الامتداد" بمنطقة وادى الراحة على مساحة 39500 م2، والذى يتكون من 7 مبانٍ بإجمالى (192 غرفة فندقية بيئية، و 56 جناحا بالإضافة إلى إنشاء الحديقة الصحراوية بمحازاة سفح الجبل وتربط النُزل البيئى الجديد بالفندق الجبلى، وإنشاء ممشى ( درب موسي) ليحاكى المسار التاريخى لسيدنا موسى عبر وادى الراحة وصولاً لجبل التجلى بالإضافة إلى تطوير 74 شاليها بالنزل البيئى القائم وتطوير مطعم الصفصافة لاستيعاب وخدمة النزلاء بالنزل البيئى الجديد والقائم.

ووجه وزير الإسكان بالاهتمام والانتهاء من أعمال الزراعة والرى وأعمال تنسيق الموقع ودفع عجلة الأعمال، وتابع الوزير الأعمال الجارى تنفيذها والتوقيتات الزمنية للانتهاء من التنفيذ، موجهاً بضغط كافة الأعمال.