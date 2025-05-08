شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 6 قطاعات بالبورصة بجلسة الخميس على رأسها "مواد البناء" بنسبة 1.9% والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ ارتفعت 6 قطاعات على رأسها مواد البناء بنسبة 1.9%، وصعد قطاعا الخدمات التعليمية، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.3%، وقفز قطاعا المقاولات والإنشاءات الهندسية، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.2%، وزاد قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.01%.

فيما تراجعت 9 قطاعات بالبورصة على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 0.8%، أعقبه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.5%، يليه قطاعا المنسوجات والسلع المعمرة، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.4%، وانخفض قطاع العقارات بنسبة 0.2%، وهبطت قطاعات السياحة والترفيه، والبنوك، والتجارة والموزعون، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.1%.

كانت مؤشرات البورصة، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، ومجموعة أي أف جي القابضة، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وخسر رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.258 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.4 مليار ورقة مالية بقيمة 5.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 104.6 ألف عملية لعدد 212 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 52.35% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 23.87%، والعرب على 23.79%، واستحوذت المؤسسات على 56.05% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 43.94%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 118.6 مليون جنيه، 2.6 مليار جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 211.7 مليون جنيه، 18.1 مليون جنيه، 4.2 مليون جنيه، 2.5 مليار جنيه، على الترتيب.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 31772 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 39624 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 14235 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 9498 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 12853 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 3295 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 12041 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 2024 نقطة.



