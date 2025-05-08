شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «أسمنت أم القرى» إلى 10.9 مليون ريال في الربع الأول والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة أسمنت أم القرى في الربع الأول من 2025 بنسبة 24.6% إلى 10.9 مليون ريال، مقابل 14.4 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي من عام 2025م مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى الانخفاص في كمية وقيمة المبيعات، وكذلك انخفاض الإيرادات الأخرى.
ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي من عام 2025م مقارنة بالربع السابق إلى تحسن سعر البيع للطن وانخفاض المصروفات العمومية والإدارية ومصاريف البيع والتوزيع وانخفاض تكاليف التمويل.
وأوصى مجلس إدارة شركة أسمنت أم القرى، اليوم، بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م.
وقالت الشركة: إن سبب التوصية بعدم التوزيع: بهدف دعم وتقوية المركز المالي للشركة.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي من عام 2025م مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى الانخفاص في كمية وقيمة المبيعات، وكذلك انخفاض الإيرادات الأخرى.
ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي من عام 2025م مقارنة بالربع السابق إلى تحسن سعر البيع للطن وانخفاض المصروفات العمومية والإدارية ومصاريف البيع والتوزيع وانخفاض تكاليف التمويل.
وأوصى مجلس إدارة شركة أسمنت أم القرى، اليوم، بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م.
وقالت الشركة: إن سبب التوصية بعدم التوزيع: بهدف دعم وتقوية المركز المالي للشركة.