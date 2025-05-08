شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «علم» إلى 495 مليون ريال في الربع الأول من 2025 والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

وتضمنت الأسباب: ارتفاع المصاريف التشغيلية بنسبة 4.14% (12 مليون ريال)، نتيجة لارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 26 مليون ريال، وارتفاع مصاريف البحث والتطوير بمبلغ 7 مليون ريال، والارتفاع في مصروف الانخفاض في قيمة موجودات غير متداولة بمبلغ 2 مليون ريال.

وقابل ذلك الانخفاض في مصروف الخسائر الائتمانية المتوقعة بمبلغ 21 مليون ريال، والانخفاض في مصروف الاستهلاك والإطفاء بمبلغ 1 مليون ريال و انخفاض في المصاريف البيعية والتسويقية بمبلغ 1 مليون ريال.

وفيما يتعلق بالبنود الأخرى التي أثرت على صافي الربح فقد ارتفعت الإيرادات الأخرى بمبلغ 9 ملايين ريال، وارتفعت المكاسب من إعادة تقييم استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة بمبلغ 6 ملايين ريال، قابل ذلك الارتفاع في المصاريف التمويلية بمبلغ 2 مليون، والارتفاع في الخسائر في الحصة من نتائج شركات زميلة بمبلغ 1 مليون ريال.

وحققت الشركة صافي ربح بعد الزكاة يبلغ 495 مليون ريال للفترة المنتهية في 31 مارس 2025م، بانخفاض نسبته 0.40% (2 مليون ريال) بالمقارنة مع الربع السابق. وذلك نتيجة لما يلي:

- انخفاض مجمل الربح بنسبة 8.30% (70 مليون ريال) قابل ذلك، ارتفاع الأرباح التشغيلية بنسبة 15.44% (63 مليون ريال) بسبب انخفاض المصاريف التشغيلية بنسبة 30.57% (133 مليون ريال)، نتيجة لانخفاض مصروف الخسائر الائتمانية المتوقعة بمبلغ 77 مليون ريال، والانخفاض في المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 14 مليون ريال، والانخفاض في المصاريف البيعية والتسويقية بمبلغ 14 مليون ريال، وانخفاض مبلغ الانخفاض في قيمة موجودات غير متداولة بمبلغ 17 مليون ريال، والانخفاض في مصروف الاستهلاك والإطفاء بمبلغ 10 ملايين ريال، والانخفاض في مصاريف البحث والتطوير بمبلغ 1 مليون ريال.

وفيما يتعلق بالبنود الأخرى التي أثرت على صافي الربح فقد انخفضت الإيرادات الأخرى بمبلغ 61 مليون ريال، وقابل ذلك انخفاض في المصاريف التمويلية بمبلغ 1 مليون ريال، والارتفاع في عوائد ودائع مرابحة بمبلغ 4 ملايين ريال، والارتفاع في المكاسب من إعادة تقييم استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة بمبلغ 1 مليون ريال. الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة علم في الربع الأول من 2025 بنسبة 43.5% إلى 495 مليون ريال، مقابل 345 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية ، جاء ارتفاع صافي الربح نتيجة ارتفاع الإيرادات بنسبة 14.52% (238 مليون ريال)، مما ساهم في ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 23.88% (149 مليون ريال).وتضمنت الأسباب: ارتفاع المصاريف التشغيلية بنسبة 4.14% (12 مليون ريال)، نتيجة لارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 26 مليون ريال، وارتفاع مصاريف البحث والتطوير بمبلغ 7 مليون ريال، والارتفاع في مصروف الانخفاض في قيمة موجودات غير متداولة بمبلغ 2 مليون ريال.وقابل ذلك الانخفاض في مصروف الخسائر الائتمانية المتوقعة بمبلغ 21 مليون ريال، والانخفاض في مصروف الاستهلاك والإطفاء بمبلغ 1 مليون ريال و انخفاض في المصاريف البيعية والتسويقية بمبلغ 1 مليون ريال.وفيما يتعلق بالبنود الأخرى التي أثرت على صافي الربح فقد ارتفعت الإيرادات الأخرى بمبلغ 9 ملايين ريال، وارتفعت المكاسب من إعادة تقييم استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة بمبلغ 6 ملايين ريال، قابل ذلك الارتفاع في المصاريف التمويلية بمبلغ 2 مليون، والارتفاع في الخسائر في الحصة من نتائج شركات زميلة بمبلغ 1 مليون ريال.وحققت الشركة صافي ربح بعد الزكاة يبلغ 495 مليون ريال للفترة المنتهية في 31 مارس 2025م، بانخفاض نسبته 0.40% (2 مليون ريال) بالمقارنة مع الربع السابق. وذلك نتيجة لما يلي:- انخفاض مجمل الربح بنسبة 8.30% (70 مليون ريال) قابل ذلك، ارتفاع الأرباح التشغيلية بنسبة 15.44% (63 مليون ريال) بسبب انخفاض المصاريف التشغيلية بنسبة 30.57% (133 مليون ريال)، نتيجة لانخفاض مصروف الخسائر الائتمانية المتوقعة بمبلغ 77 مليون ريال، والانخفاض في المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 14 مليون ريال، والانخفاض في المصاريف البيعية والتسويقية بمبلغ 14 مليون ريال، وانخفاض مبلغ الانخفاض في قيمة موجودات غير متداولة بمبلغ 17 مليون ريال، والانخفاض في مصروف الاستهلاك والإطفاء بمبلغ 10 ملايين ريال، والانخفاض في مصاريف البحث والتطوير بمبلغ 1 مليون ريال.وفيما يتعلق بالبنود الأخرى التي أثرت على صافي الربح فقد انخفضت الإيرادات الأخرى بمبلغ 61 مليون ريال، وقابل ذلك انخفاض في المصاريف التمويلية بمبلغ 1 مليون ريال، والارتفاع في عوائد ودائع مرابحة بمبلغ 4 ملايين ريال، والارتفاع في المكاسب من إعادة تقييم استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة بمبلغ 1 مليون ريال.