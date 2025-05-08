شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة «إم بي سي» توقع اتفاقية نقل ملكية أراضٍ مع شركة الدرعية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة مجموعة إم بي سي، اليوم، اتفاقية نقل أراضي مع شركة الدرعية فيما يخص نقل ملكية وتطوير عدد من أراضي تقع في مشروع الدرعية في مدينة الرياض.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: "اتفق الطرفان بموجب الاتفاقية على نقل ملكية أراض معينة ضمن مشروع الدرعية الواقع في مدينة الرياض إلى الشركة أو لشركة تابعة مملوكة بالكامل من الشركة، ليتم تطوير الأراضي بعد ذلك من قبل شركة الدرعية بموجب اتفاقية أعمال التطوير التفصيلية التي سيتم إبرامها بين الشركة (أو شركتها التابعة ذات الصلة) وشركة الدرعية في الوقت المناسب والتي ستنظم حقوق والتزامات الشركة (أو شركتها التابعة ذات الصلة) وشركة الدرعية فيما يتعلق بأعمال التطوير التي سيتم تنفيذها في الأراضي.
وستنفذ شركة الدرعية بموجب اتفاقية أعمال التطوير النهائية جميع أعمال التطوير والأعمال التصميمية والإنشائية المتعلقة بالأراضي، وذلك بناء على جدول زمني يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.
واتفق الطرفان على أن الغرض من نقل ملكية الأراضي هو تطويرها وفق أحكام اتفاقية أعمال التطوير النهائية التي سيتم إبرامها بين الطرفان في مرحلة لاحقة، لكي تكون مقراً رئيسياً للشركة – بما يشمل (على سبيل المثال لا الحصر) مرافق تابعة لها مثل أستوديوهات تصوير ومركز تجربة لزوار الشركة (حالات استخدام الأراضي المسموح بها) – ولا يجوز استخدامها أو استغلالها أو التصرف فيها لأي غرض آخر، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين الأطراف في اتفاقية أعمال التطوير النهائية أو أي اتفاقية أخرى تبرم بينهما في هذا الشأن.
وتضمنت الاتفاقية عدد من الأحكام والالتزامات المتعلقة بملكية الأراضي، بما في ذلك التزام الشركة بلوائح المجمع الرئيسي في مشروع الدرعية، ومتطلبات وقيود التأجير للغير، بالإضافة إلى تحملها أي ضرائب أو رسوم مرتبطة بنقل الأراضي إلى الشركة (إن وجدت) وجميع رسوم الخدمات ونفقات ورسوم المرافق التي تنطبق على الشركة بصفتها كمالك عقار ضمن مشروع الدرعية.
يتم استكمال عملية نقل الأراضي (بما في ذلك جميع الحقوق والالتزامات المرتبطة بها) إلى الشركة (أو شركتها التابعة ذات الصلة) عند إصدار صكوك ملكيتها باسمها، وستبلغ المساحة الإجمالية المتوقعة للأراضي (138,352) متر مربع تقريباً.
وتسري الاتفاقية من تاريخ توقيعها ولكامل مدة تملك الشركة للأراضي.
وسينعكس الأثر المالي المتعلق بنقل الأراضي في القوائم المالية للشركة بعد النقل. أما بالنسبة للأثر المالي المرتبط باتفاقية أعمال التطوير النهائية، فسيتم تحديده بعد توقيع اتفاقية أعمال التطوير النهائية وستقوم الشركة بالإعلان عنه في حينه.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: "اتفق الطرفان بموجب الاتفاقية على نقل ملكية أراض معينة ضمن مشروع الدرعية الواقع في مدينة الرياض إلى الشركة أو لشركة تابعة مملوكة بالكامل من الشركة، ليتم تطوير الأراضي بعد ذلك من قبل شركة الدرعية بموجب اتفاقية أعمال التطوير التفصيلية التي سيتم إبرامها بين الشركة (أو شركتها التابعة ذات الصلة) وشركة الدرعية في الوقت المناسب والتي ستنظم حقوق والتزامات الشركة (أو شركتها التابعة ذات الصلة) وشركة الدرعية فيما يتعلق بأعمال التطوير التي سيتم تنفيذها في الأراضي.
وستنفذ شركة الدرعية بموجب اتفاقية أعمال التطوير النهائية جميع أعمال التطوير والأعمال التصميمية والإنشائية المتعلقة بالأراضي، وذلك بناء على جدول زمني يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.
واتفق الطرفان على أن الغرض من نقل ملكية الأراضي هو تطويرها وفق أحكام اتفاقية أعمال التطوير النهائية التي سيتم إبرامها بين الطرفان في مرحلة لاحقة، لكي تكون مقراً رئيسياً للشركة – بما يشمل (على سبيل المثال لا الحصر) مرافق تابعة لها مثل أستوديوهات تصوير ومركز تجربة لزوار الشركة (حالات استخدام الأراضي المسموح بها) – ولا يجوز استخدامها أو استغلالها أو التصرف فيها لأي غرض آخر، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين الأطراف في اتفاقية أعمال التطوير النهائية أو أي اتفاقية أخرى تبرم بينهما في هذا الشأن.
وتضمنت الاتفاقية عدد من الأحكام والالتزامات المتعلقة بملكية الأراضي، بما في ذلك التزام الشركة بلوائح المجمع الرئيسي في مشروع الدرعية، ومتطلبات وقيود التأجير للغير، بالإضافة إلى تحملها أي ضرائب أو رسوم مرتبطة بنقل الأراضي إلى الشركة (إن وجدت) وجميع رسوم الخدمات ونفقات ورسوم المرافق التي تنطبق على الشركة بصفتها كمالك عقار ضمن مشروع الدرعية.
يتم استكمال عملية نقل الأراضي (بما في ذلك جميع الحقوق والالتزامات المرتبطة بها) إلى الشركة (أو شركتها التابعة ذات الصلة) عند إصدار صكوك ملكيتها باسمها، وستبلغ المساحة الإجمالية المتوقعة للأراضي (138,352) متر مربع تقريباً.
وتسري الاتفاقية من تاريخ توقيعها ولكامل مدة تملك الشركة للأراضي.
وسينعكس الأثر المالي المتعلق بنقل الأراضي في القوائم المالية للشركة بعد النقل. أما بالنسبة للأثر المالي المرتبط باتفاقية أعمال التطوير النهائية، فسيتم تحديده بعد توقيع اتفاقية أعمال التطوير النهائية وستقوم الشركة بالإعلان عنه في حينه.