شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أرباح «بلدي للدواجن» 84% إلى 6.65 مليون ريال في الربع الأول والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تراجعت أرباح شركة بلدي للدواجن للتجارة في الربع الأول من 2025 بنسبة 83.6% إلى 6.65 مليون ريال، مقابل 40.60 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب انخفاض صافى الربح نتيجة تراجع الإنتاج وسعر البيع وارتفاع في تكاليف الإنتاج والمواد الخام.
وتضمنت الأسباب: ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية والمصاريف البيعية والتسويقية.
ويعود سبب تراجع صافى الربح خلال الربع الحالي بانخفاض عن الربع السابق بنسبة 63.2 %، نتيجة انخفاض الإنتاج وسعر البيع وارتفاع في تكاليف الإنتاج والمواد الخام، وارتفاع المصاريف البيعية والتسويقية.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب انخفاض صافى الربح نتيجة تراجع الإنتاج وسعر البيع وارتفاع في تكاليف الإنتاج والمواد الخام.
وتضمنت الأسباب: ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية والمصاريف البيعية والتسويقية.
ويعود سبب تراجع صافى الربح خلال الربع الحالي بانخفاض عن الربع السابق بنسبة 63.2 %، نتيجة انخفاض الإنتاج وسعر البيع وارتفاع في تكاليف الإنتاج والمواد الخام، وارتفاع المصاريف البيعية والتسويقية.