شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أرباح «بلدي للدواجن» 84% إلى 6.65 مليون ريال في الربع الأول والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

وتضمنت الأسباب: ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية والمصاريف البيعية والتسويقية.

ويعود سبب تراجع صافى الربح خلال الربع الحالي بانخفاض عن الربع السابق بنسبة 63.2 %، نتيجة انخفاض الإنتاج وسعر البيع وارتفاع في تكاليف الإنتاج والمواد الخام، وارتفاع المصاريف البيعية والتسويقية. الدمام - شريف احمد - تراجعت أرباح شركة بلدي للدواجن للتجارة في الربع الأول من 2025 بنسبة 83.6% إلى 6.65 مليون ريال، مقابل 40.60 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية ، يعود سبب انخفاض صافى الربح نتيجة تراجع الإنتاج وسعر البيع وارتفاع في تكاليف الإنتاج والمواد الخام.وتضمنت الأسباب: ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية والمصاريف البيعية والتسويقية.ويعود سبب تراجع صافى الربح خلال الربع الحالي بانخفاض عن الربع السابق بنسبة 63.2 %، نتيجة انخفاض الإنتاج وسعر البيع وارتفاع في تكاليف الإنتاج والمواد الخام، وارتفاع المصاريف البيعية والتسويقية.