الاقتصاد

تراجع أرباح «بلدي للدواجن» 84% إلى 6.65 مليون ريال في الربع الأول

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

تراجع أرباح «بلدي للدواجن» 84% إلى 6.65 مليون ريال في الربع الأول

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الدمام - شريف احمد - تراجعت أرباح شركة بلدي للدواجن للتجارة في الربع الأول من 2025 بنسبة 83.6% إلى 6.65 مليون ريال، مقابل 40.60 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول ، يعود سبب انخفاض صافى الربح نتيجة تراجع الإنتاج وسعر البيع وارتفاع في تكاليف الإنتاج والمواد الخام.
وتضمنت الأسباب: ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية والمصاريف البيعية والتسويقية.
ويعود سبب تراجع صافى الربح خلال الربع الحالي بانخفاض عن الربع السابق بنسبة 63.2 %، نتيجة انخفاض الإنتاج وسعر البيع وارتفاع في تكاليف الإنتاج والمواد الخام، وارتفاع المصاريف البيعية والتسويقية.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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