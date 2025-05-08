شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «مسك» إلى 19.2 مليون ريال في الربع الأول من 2025 والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشرة على تداول

ويعود ذلك إلى توقف المشاريع عن استلام الشحنات خلال الأسبوع الأخير من الربع الحالي حيث وافق هذا الأسبوع إجازة عيد الفطر المبارك.

وارتفعت مصروفات البيع والتسويق في الربع الحالي عن مثيلتها في الربع المماثل من العام السابق بنسبة 31.06% نتيجة زيادة حجم المبيعات وزيادة تكاليف نقل الشاحنات.

وانخفضت المصروفات العمومية والإدارية عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 6.01% مما قلل جزئيا من الأثر الناتج عن زيادة مصروفات البيع والتسويق.

وارتفعت تكلفة التمويل للربع الحالي عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 108.94% وذلك نتيجة زيادة حجم المشتريات من النحاس الخام.

ووفقا للبيان: ارتفعت مخصصات مصروف الزكاة بالربع الحالي عن مثيلتها بالربع المماثل من العام السابق بنسبة 24.86%

وكان لجميع العناصر السابقة مجتمعة الأثر في انخفاض صافي الربح للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بنسبة 26%.

وبلغ صافي الربح للربع الحالي 19.2 مليون ريال مقارنة بـ 22.33 مليون ريال للربع السابق وذلك بانخفاض قدره 14% على الرغم من زيادة المبيعات مقارنة بالربع السابق بنسبة 8.12% ويعود ذلك إلى:

ارتفعت المبيعات بالربع الحالي مقارنة بالربع السابق الا ان نسبة مساهمة مبيعات مشاريع البترول والغاز قد انخفضت والتي عادة ما تعزز من هامش الربح للشركة ويعود ذلك إلى توقف المشاريع عن استلام الشحنات في الأسبوع الأخير من الربع الحالي لموافقة هذا الأسبوع إجازة عيد الفطر المبارك.

وانخفضت مصروفات البيع والتسويق للربع الحالي مقارنة بالربع السابق والتي ساهمت في تخفيض الأثر الناتج عن التغير في المزيج البيعي.

وارتفعت المصروفات العمومية والإدارية للربع الحالي مقارنة بالربع السابق نتيجة زيادة مصروفات الأبحاث والتخطيط الاستراتيجي للشركة.

وزادت تكلفة التمويل للربع الحالي مقارنة بالربع السابق بنسبة 74.26% وذلك نتيجة زيادة حجم المشتريات من النحاس الخام.

وارتفعت مخصصات مصروف الزكاة بالربع الحالي عن مثيلتها بالربع السابق بنسبة 34.36%.

كان لجميع العناصر السابقة مجتمعة الأثر في انخفاض صافي الربح للربع الحالي مقارنة بالربع السابق بنسبة 14%. الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك) في الربع الأول من 2025 بنسبة 26% إلى 19.2 مليون ريال، مقابل 25.96 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.وبحسب بيان الشرة على تداول السعودية ، يعود ذلك إلى ارتفاع المبيعات في الربع الحالي بنسبة 16.38% عن الربع المماثل من العام السابق إلا أن حجم مبيعات مشاريع البترول والغاز كانت مساهمتها من إجمالي المبيعات أقل من مثيلتها في الربع المماثل من العام السابق وعادة ما تسهم مبيعات هذه المشاريع في تحسين هوامش الربحية للشركة.ويعود ذلك إلى توقف المشاريع عن استلام الشحنات خلال الأسبوع الأخير من الربع الحالي حيث وافق هذا الأسبوع إجازة عيد الفطر المبارك.وارتفعت مصروفات البيع والتسويق في الربع الحالي عن مثيلتها في الربع المماثل من العام السابق بنسبة 31.06% نتيجة زيادة حجم المبيعات وزيادة تكاليف نقل الشاحنات.وانخفضت المصروفات العمومية والإدارية عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 6.01% مما قلل جزئيا من الأثر الناتج عن زيادة مصروفات البيع والتسويق.وارتفعت تكلفة التمويل للربع الحالي عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 108.94% وذلك نتيجة زيادة حجم المشتريات من النحاس الخام.ووفقا للبيان: ارتفعت مخصصات مصروف الزكاة بالربع الحالي عن مثيلتها بالربع المماثل من العام السابق بنسبة 24.86%وكان لجميع العناصر السابقة مجتمعة الأثر في انخفاض صافي الربح للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بنسبة 26%.وبلغ صافي الربح للربع الحالي 19.2 مليون ريال مقارنة بـ 22.33 مليون ريال للربع السابق وذلك بانخفاض قدره 14% على الرغم من زيادة المبيعات مقارنة بالربع السابق بنسبة 8.12% ويعود ذلك إلى:ارتفعت المبيعات بالربع الحالي مقارنة بالربع السابق الا ان نسبة مساهمة مبيعات مشاريع البترول والغاز قد انخفضت والتي عادة ما تعزز من هامش الربح للشركة ويعود ذلك إلى توقف المشاريع عن استلام الشحنات في الأسبوع الأخير من الربع الحالي لموافقة هذا الأسبوع إجازة عيد الفطر المبارك.وانخفضت مصروفات البيع والتسويق للربع الحالي مقارنة بالربع السابق والتي ساهمت في تخفيض الأثر الناتج عن التغير في المزيج البيعي.وارتفعت المصروفات العمومية والإدارية للربع الحالي مقارنة بالربع السابق نتيجة زيادة مصروفات الأبحاث والتخطيط الاستراتيجي للشركة.وزادت تكلفة التمويل للربع الحالي مقارنة بالربع السابق بنسبة 74.26% وذلك نتيجة زيادة حجم المشتريات من النحاس الخام.وارتفعت مخصصات مصروف الزكاة بالربع الحالي عن مثيلتها بالربع السابق بنسبة 34.36%.كان لجميع العناصر السابقة مجتمعة الأثر في انخفاض صافي الربح للربع الحالي مقارنة بالربع السابق بنسبة 14%.