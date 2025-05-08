شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «أسمنت نجران» إلى 17.19 مليون ريال في الربع الأول والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

ويعود السبب في انخفاض صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى انخفاض المبيعات وارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج بالرغم من انخفاض المصاريف الادارية والعمومية ومصاريف التمويل. الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة أسمنت نجران في الربع الأول من 2025 بنسبة 3.9% إلى 17.19 مليون ريال، مقابل 17.89 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية ، يعود السبب في انخفاض صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض المبيعات، بالرغم من انخفاض مصاريف التمويل.ويعود السبب في انخفاض صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى انخفاض المبيعات وارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج بالرغم من انخفاض المصاريف الادارية والعمومية ومصاريف التمويل.