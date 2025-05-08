شكرا لقرائتكم خبر عن «اللجين» تتحول للخسارة بـ17.23 مليون ريال في الربع الأول والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

ويعود سبب الانخفاض في صافي الخسائر بشكل رئيسي إلى تسجيل خسارة انخفاض قيمة علاقات العملاء وإطفاء علاقات العملاء بما مجموعه 170 مليون ريال خلال الربع السابق وعدم تسجيلها خلال الربع الحالي. الدمام - شريف احمد - تحولت شركة اللجين للخسارة في الربع الأول من 2025، مسجلة خسائر بقيمة 17.23 مليون ريال، مقابل أرباح بـ5.62 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية ، يعود سبب الانخفاض في صافي الربح بشكل رئيسي إلى انخفاض كميات المبيعات بنسبة 40% بسبب أعمال الصيانة الدورية المجدولة خلال الربع الأول من عام 2025م وانخفاض أسعار المبيعات بنسبة 15% وارتفاع أسعار البروبان بنسبة 6%.ويعود سبب الانخفاض في صافي الخسائر بشكل رئيسي إلى تسجيل خسارة انخفاض قيمة علاقات العملاء وإطفاء علاقات العملاء بما مجموعه 170 مليون ريال خلال الربع السابق وعدم تسجيلها خلال الربع الحالي.