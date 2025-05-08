شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أرباح «رؤوم» 79% إلى 5 ملايين ريال في الربع الأول من 2025 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تراجعت أرباح شركة رؤوم التجارية في الربع الأول من 2025 بنسبة 79% إلى 5 ملايين ريال، مقابل 23.9 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، انخفض صافي الربح نتيجة تراجع أرباح إعادة تقييم الأصول المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة التي انخفضت بنسبة 91%، متأثرة بالأسواق المحلية والعالمية.
وارتفع صافي الربح بنسبة 40.1%، على أساس ربعي، نتيجة انخفاض متوسط تكلفة المبيعات.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، انخفض صافي الربح نتيجة تراجع أرباح إعادة تقييم الأصول المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة التي انخفضت بنسبة 91%، متأثرة بالأسواق المحلية والعالمية.
وارتفع صافي الربح بنسبة 40.1%، على أساس ربعي، نتيجة انخفاض متوسط تكلفة المبيعات.