شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أرباح «رؤوم» 79% إلى 5 ملايين ريال في الربع الأول من 2025 والان نبدء بالتفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية