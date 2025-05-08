الاقتصاد

تراجع أرباح «رؤوم» 79% إلى 5 ملايين ريال في الربع الأول من 2025

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

تراجع أرباح «رؤوم» 79% إلى 5 ملايين ريال في الربع الأول من 2025

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الدمام - شريف احمد - تراجعت أرباح شركة رؤوم التجارية في الربع الأول من 2025 بنسبة 79% إلى 5 ملايين ريال، مقابل 23.9 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول ، انخفض صافي الربح نتيجة تراجع أرباح إعادة تقييم الأصول المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة التي انخفضت بنسبة 91%، متأثرة بالأسواق المحلية والعالمية.
وارتفع صافي الربح بنسبة 40.1%، على أساس ربعي، نتيجة انخفاض متوسط تكلفة المبيعات.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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