شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 15.8% ارتفاعاً فى حجم الصادرات المصرية إلى روسيا خلال عام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الصـادرات المصرية إلى روسيا لتسجل 607 مليون دولار خلال عام 2024، مقابل 524 مليـون دولار خلال عــام 2023 بنسبة ارتفاع بلغت 15.8%.

وبلغت قيمـة الواردات المصرية من روسيا 6 مليــار دولار خلال عام 2024 مقابل 5 مليار دولار خــلال عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 19.3%.

وكشفت بيانات الجهاز عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وروسيا لتصل إلى 6.6 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 5.6 مليار دولار خلال عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 18.9%.

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى روسيا خلال عام 2024

1. فواكه وأثمار بقيمة 419 مليون دولار.

2. خضروات بقيمة 111 مليون دولار.

3. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 17 مليون دولار.

4. حبوب واثمار زيتية بقيمة 13 مليون دولار.

5. محضرات خضر وفواكه بقيمة 10 مليون دولار .

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من روسيا خلال عام 2024

1. حبوب بقيمة 3.1 مليار دولار.

2. حديد ومصنوعاته بقيمة 1.3 مليار دولار.

3. شحوم وزيوت نباتية وحيوانية بقيمة 526 مليون دولار.

4. خشب ومصنوعاته وفحم خشبى بقيمة 262 مليون دولار.

5. وقود وزيوت معدنية بقيمة 205 مليون دولار.

وسجلت قيمة الاستثمارات الروسية في مصر 91.5 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024 مقابل 141.2 مليون دولار خلال عام 2022/ 2023 بينما بلغت الاستثمارات المصرية في روسيا 29.8 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 18.6 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 .

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بروسيا 1.9 مليون دولار خلال العام المالي 2023 /2024 مقــابل 14.9 مليــون دولار خـــلال العــام المالي 2022 / 2023 بينما بلغت قيمة تحويلات الروسيين العاملين في مصر71 ألف دولار خلال العام المالي 2023 /2024 مقابل 138 ألف دولار خلال العام المالي 2022 / 2023 .

وسجـــل عدد سكان مصر 107.6 مليــون نسمـة خلال مايو 2025، بينمـا سجل عـدد سكان روسيا 144.1 مليون نسمة خلال نفس الفترة.

وبلـــغ عـدد المصريين المتواجديـن بدولة روسيا طبقــاً لتقـديـرات البعثة 40 ألف مصري حتى نهاية عام 2023 .