شكرا لقرائتكم خبر عن شهادات البنك الأهلى المصرى.. تعرف على أعلى عائد لمدة 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

يبحث المواطن عن أعلى عائد على شهادات الادخار بعد أن قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا الأخير خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب.

ويطرح البنك الأهلى المصرى الشهادة الادخارية لمدة 3 سنوات والتى تعد من الشهادات ثابتة العائد ومن أبرز أدوات الاستثمار، التى تصل الفائدة عليها إلى 19.5%.

وتعد أعلى شهادة ادخار ثابتة العائد هى 19.5% بعائد شهرى ويطرحها البنك الأهلى المصرى لمدة 3 سنوات أى 36 شهراً.

وعند استثمار مبلغ 100 ألف جنيه خلال فترة استثمار 3 سنوات، فى الشهادات ذات عائد 19.5% يصل العائد إلى 1625 جنيه شهرياً لمدة 36 شهراً.

شهادات الادخار تحقق دخلًا شهريًا ثابتًا وتدعم ميزانية الأسر وسط تقلبات أسعار الفائدة

وشهادات الادخار تتيح عوائد للمواطنين تكون ثابتة شهرياً أو متغيرة على حسب سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى المصرى.

ويبحث المواطن عن أدوات الاستثمار ذات الدخل الشهرى الثابت مما يدعم ميزانية الأسرة بجانب الراتب الشهرى أو المعاش.

ويستخدم البنك المركزى أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم - يعنى ارتفاع أسعار السلع والخدمات - عبر خفض سعر الفائدة مع تراجع التضخم أو زيادة أسعار الفائدة مع ارتفاع معدل زيادة الأسعار.