شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 0.21% بختام تعاملات جلسة الخميس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتىالخميس، 08 مايو 2025 03:09 م
تباين أداء مؤشرات البورصة، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، ومجموعة أي أف جي القابضة، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وبلغت قيمة التداول 5.9 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.258 تريليون جنيه.
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 31772 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 39624 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 14235 نقطة.
فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 9498 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 12853 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 3295 نقطة.
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