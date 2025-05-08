شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 0.21% بختام تعاملات جلسة الخميس والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات البورصة، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، ومجموعة أي أف جي القابضة، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وبلغت قيمة التداول 5.9 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.258 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 31772 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 39624 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 14235 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 9498 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 12853 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 3295 نقطة.