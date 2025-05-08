الاقتصاد

بعد انخفاضه اليوم.. سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 4750 جنيها

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بعد انخفاضه اليوم.. سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 4750 جنيها

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القاهرة - سامية سيد - كتب إسلام سعيد

الخميس، 08 مايو 2025 03:00 م

ننشر سعر الذهب في مصر اليوم الخميس، بعد تغيرات ملحوظة في الذهب عالمياً لتخسر الأونصة قمتها عند 3338 دولارا مما انعكس على سعر الذهب في مصر ليتراجع 60 جنيها وقت نشر هذه السطور.

سعر الذهب اليوم:

- عيار 24 يسجل 5428 جنيها.

- عيار 21 يسجل 4750 جنيها.

- عيار 18 يسجل 4071 جنيها.

- عيار 14 يسجل 3166.75 جنيها.

- الجنيه الذهب 38000 جنيها.

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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