شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا 0.3% اليوم الخميس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع على انخفاض بنسبة 0.3% عند 11364 نقطة، وبتداولات بلغت، 4.715 مليار ريال.

وبحسب موقع تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 199.795 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 9.307 تريليون ريال. انخفاض أسهم 173 شركة انخفضت أسهم 173 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 65، من بين 253 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، الماجد للعود، وسايكو، ومجموعة إم بي سي، وسينومي ريتيل، والأسماك، الأكثر ارتفاعا.

ووففا لموقع تداول، كانت أسهم شركات، الخليجية العامة، والمتحدة للتأمين، والسعودي الألماني الصحية، والصقر للتأمين، والدواء، الأكثر انخفاضا. السوق الموازية أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.6%، عند 27931 نقطة، وبتداولات بلغت، 43.978 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 3.209 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 52.271 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 40 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 34، من بين 115 شركة مدرجة في السوق الموازية.