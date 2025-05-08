انخفاض حاد في أسعار الذهب محليًا وعالميًا.. وعيار 21 يتراجع 100 جنيه

الشارقة - اميمة ياسر - شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا اليوم الخميس 8 مايو 2025 في منتصف تعاملات الصاغة بمصر، حيث انخفض سعر عيار 21 بقيمة 100 جنيه، وسجّل الجنيه الذهب تراجعًا قدره 800 جنيه، وذلك بالتزامن مع تراجع عالمي في أسعار المعدن الأصفر بنسبة تجاوزت 1%.

وعالميًا، انخفض الذهب الفوري بنسبة 1.8% مسجلًا 3368.42 دولارًا للأوقية، كما تراجعت العقود الآجلة بنسبة 0.9% إلى 3391.9 دولارًا، متأثرًا بقوة الدولار وانحسار التوترات بين الصين والولايات المتحدة، رغم مكاسب الذهب خلال 2025 التي تجاوزت 28% نتيجة للمخاطر الجيوسياسية وزيادة احتياطي البنوك المركزية، وعلى رأسها البنك المركزي الصيني.

وفيما يلي أسعار الذهب محليًا دون حساب الضريبة والمصنعية:

عيار 24: 5428 جنيهًا

عيار 21: 4750 جنيهًا

عيار 18: 4071 جنيهًا

عيار 14: 3167 جنيهًا

الجنيه الذهب: 38,000 جنيه

كما شهدت المعادن النفيسة الأخرى تراجعًا، حيث انخفضت الفضة 2.9% إلى 32.27 دولارًا، والبلاتين 0.9% إلى 975.60 دولارًا، والبلاديوم 1.2% إلى 963.34 دولارًا للأوقية.