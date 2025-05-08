شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 8 مايو 2025 في الكويت.. عيار 24 بـ 32.950 دينار والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب اليوم فى الكويت استقرارا فى الأسعار، حيث سجل عيار 24سعر 32.950 دينار بالتزامن مع إعلان الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة.

ويترقب المستثمرون في الكويت توجهات أسعار الذهب اليوم، في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية، ومتأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم فى الكويت:

- عيار 24 سجل 32.950 دينار

- عيار 22 سجل 30.200 دينار

- عيار 21 سجل 28.825 دينار

- عيار 18 سجل 24.725 دينار

- عيار 14 سجل 19.225 دينار

- عيار 12 سجل 16.475 دينار

- الاونصة 1024.925 دينار

- الجنيه الذهب 230.675 دينار

- الأونصة بالدولار3342.69 دولار



و في ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، والتي قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية، اكتسب الذهب القوة جزئيًا مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.