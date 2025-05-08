شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع قيمة التداول على أسهم شركة السويدي إليكتريك إلى 2.6 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت قيمة التداول على أسهم شركة السويدي إليكتريك، إلى 2.6 مليار جنيه خلال ساعتين ونصف من بدء جلسة تداول اليوم الخميس، بحجم تداول 32.5 مليون سهم بعدد عمليات 568 عملية، وانخفض سعر السهم بنسبة 0.72% ليصل إلى مستوى 80.29 جنيه، ليصل رأس المال السوقي للشركة إلى 171.9 مليار جنيه.

وتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ اشترى داخليين بشركات جهينة للصناعات الغذائية، والعربية للأدوية والصناعات الكيماوية، والعربية للأسمنت، ومجموعة جي.أم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، والعبور للاستثمار العقاري، والنعيم القابضة للاستثمارات، وبي انفستمنتس القابضة، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات عدد 1500 سهم، 200 سهم، 1.1 مليون سهم، 4 آلاف سهم، 10 آلاف سهم، 5302 سهم، 20 ألف سهم، 10 آلاف سهم، على التوالي.

كما اشترى مساهم رئيسي بشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 186.2 ألف سهم، فيما باع مساهم رئيسي بشركتي ام ام جروب للصناعة والتجارية العالمية، وبريميم هيلثكير جروب عدد 1.2 مليون سهم، 150 مليون سهم، على التوالي.

كما باع داخليين بشركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، والعربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، والعربية لحليج الأقطان، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، والعبوات الطبية، والكابلات الكهربائية المصرية، والنعيم القابضة للاستثمارات، وبي انفستمنتس القابضة، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، والمصرية للمنتجعات السياحية، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 2.5 مليون سهم، 6.4 مليون سهم، 2.6 مليون سهم، 5024 سهمًا، 444.1 ألف سهم، مليون سهم، 85 ألف سهم، 2.2 مليون سهم، 28.5 ألف سهم، 750 ألف سهم، 394.4 ألف سهم، على الترتيب.