شكرا لقرائتكم خبر عن مبيعات عربية تقود هبوط مؤشرات البورصة للتراجع بمتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

دفعت مبيعات المتعاملين العرب، مؤشرات البورصة المصرية، للتراجع بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 4.1 مليار جنيه خلال ساعتين.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 31736 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 39562 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 14232 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 9474 نقطة، وهبط "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 12823 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 3284 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 12050 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، وركاز القابضة للاستثمارات المالية، والسعودية المصرية للاستثمار والتمويل، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى.

كما أعلنت البورصة، عن تسوية (إصدار) عدد 10 آلاف وثيقة أمس الأربعاء، ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 1.985 مليون وثيقة بدلا من 1.975 مليون وثيقة.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ اشترى داخليين بشركات جهينة للصناعات الغذائية، والعربية للأدوية والصناعات الكيماوية، والعربية للأسمنت، ومجموعة جي.أم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، والعبور للاستثمار العقاري، والنعيم القابضة للاستثمارات، وبي انفستمنتس القابضة، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات عدد 1500 سهم، 200 سهم، 1.1 مليون سهم، 4 آلاف سهم، 10 آلاف سهم، 5302 سهم، 20 ألف سهم، 10 آلاف سهم، على التوالي.

كما اشترى مساهم رئيسي بشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 186.2 ألف سهم، فيما باع مساهم رئيسي بشركتي ام ام جروب للصناعة والتجارية العالمية، وبريميم هيلثكير جروب عدد 1.2 مليون سهم، 150 مليون سهم، على التوالي.

كما باع داخليين بشركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، والعربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، والعربية لحليج الأقطان، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، والعبوات الطبية، والكابلات الكهربائية المصرية، والنعيم القابضة للاستثمارات، وبي انفستمنتس القابضة، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، والمصرية للمنتجعات السياحية، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 2.5 مليون سهم، 6.4 مليون سهم، 2.6 مليون سهم، 5024 سهمًا، 444.1 ألف سهم، مليون سهم، 85 ألف سهم، 2.2 مليون سهم، 28.5 ألف سهم، 750 ألف سهم، 394.4 ألف سهم، على الترتيب.

أعلنت شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، عن بيع المساهم ياسر فاروق السعيد العدوي، عدد 50.05 مليون سهم بسعر 3.5471 جنيه بقيمة إجمالية 177.5 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 5.005% إلى 0%، ونفذت الصفقة من خلال شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية.

كما أعلنت شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، عن بيع المساهم شريف عدلي كيرلس بولس، عدد 500 ألف سهم بسعر 1.54 جنيه بقيمة إجمالية 768 ألف جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 6.06% إلى 5.98%، ونفذت الصفقة من خلال شركة وولت ستريت لتداول الأوراق المالية.

في سياق متصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، ففي قطاع الموارد الأساسية، حققت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، إيرادات بلغت 3.6 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2025 مقابل 3.5 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 4.21%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 587 مليون جنيه مقارنة مع 559 مليون جنيه بنسبة نمو 5.01%.

وفي قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، حققت الشركة المصرية للأقمار الصناعية-نايل سات، إيرادات بلغت 24.1 مليون دولار خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2025 مقابل 25.4 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من عام 2024 بنسبة انخفاض 5.41%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 14.7 مليون دولار مقارنة مع 6.4 مليون دولار بنسبة نمو 131.13%.

وفي قطاع السياحة والترفيه، حققت شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، إيرادات بلغت 6.3 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 2024 مقابل 1.3 مليار جنيه خلال عام 2023، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 2.4 مليار جنيه مقارنة مع خسائر 303.7 مليون جنيه.

وفي قطاع الخدمات المالية، حققت الشركة الدولية للتأجير التمويلي (انكوليس)، إيرادات بلغت 621.3 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2025 مقابل 344.5 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024، وبلغ صافي ربح الفترة 46.9 مليون جنيه مقارنة مع 108 ملايين جنيه.