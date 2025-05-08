شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة صناعة الجلود تشارك بـ 13 شركة في معرض الصين الدولي.. يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية مشاركتها في الدورة العشرين من معرض الصين الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة (CISMEF)، والمقرر إقامته خلال الفترة من 27 إلى 30 يونيو المقبل بمدينة كوانزو الصينية، بمشاركة 13 شركة مصرية متخصصة في قطاع الأحذية والمنتجات الجلدية.

وأكد جمال السمالوطي، رئيس الغرفة، أن المشاركة تأتي ضمن خطة الغرفة لزيادة صادرات القطاع وفتح أسواق جديدة للمنتج المحلي، موضحًا أن الغرفة تسعى لتكثيف التواجد في المعارض الدولية الكبرى بهدف تعزيز فرص التصدير، وتشبيك الشركات المصرية مع شركاء تجاريين حول العالم، بما يسهم في دعم الصناعة الوطنية وتحقيق طفرة في حجم الصادرات.

وأشار خلال اجتماع مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود إلى أن مشاركة الغرفة في معرض الصين الدولي تتم بالتعاون مع الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن وفد موسّع يضم كبرى الشركات المصرية في مختلف القطاعات.

وأضاف أن مصر ستكون ضيف شرف المعرض في دورته الحالية، ما يمنح المشاركين المصريين ميزة تنافسية وفرصة ذهبية لعرض منتجاتهم أمام جمهور واسع من المستثمرين والمستوردين العالميين.

وتابع السمالوطي أن جناح غرفة صناعة الجلود يأتي على مساحة تبلغ 125 مترًا مربعًا، تعرض من خلالها الشركات المصرية المشاركة مجموعة متنوعة من الأحذية و المنتجات الجلدية المصنعة محليًا، بما يعكس جودة الصناعة المصرية وتطورها.

وأوضح السمالوطي أن الغرفة تعمل حاليًا على تنفيذ خطة متكاملة للتوسع في المشاركة بالمعارض الدولية والإقليمية، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لزيادة صادرات القطاع، ورفع تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، لافتًا إلى أن الغرفة تسعى أيضًا لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على اقتحام أسواق جديدة، من خلال توفير الدعم الفني والتسويقي اللازم لها.

وناقش اجتماع مجلس إدارة الغرفة، الاستعدادات لتنظيم "معرض القاهرة الدولي للجلود" المقرر إقامته في ديسمبر المقبل، والذي تنظمه الغرفة سنويًا للترويج للمنتجات الجلدية المصرية على المستوى المحلي والإقليمي. كما تقرر عقد الجمعية العمومية العادية للغرفة يوم 27 مايو الجاري.