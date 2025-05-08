وزير قطاع الأعمال العام يستقبل سفير إندونيسيا بالقاهرة لبحث فرص التعاون

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المهندس محمد شيمي: الباب مفتوح أمام المستثمرين الجادين لتعظيم العوائد وتنمية الأصول.. وهناك فرصا واعدة لدى الشركات التابعة

استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، السفير لطفي رؤوف سفير جمهورية إندونيسيا لدى القاهرة والوفد المرافق له، وذلك في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.

وتم عقد اجتماع لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وشهد اللقاء استعراضا لمجالات عمل الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وعدد من فرص الاستثمار المتاحة والشراكة الممكنة بين الشركات التابعة والجانب الإندونيسي، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة.

وأكد المهندس محمد شيمي، خلال اللقاء، على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مشيراً إلى أهمية العمل على تطويرها وتعزيز التعاون لاسيما في مجالات التصنيع والتجارة والاستثمار، في إطار الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الثنائية المتنامية بين البلدين، واستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة لدى شركات قطاع الأعمال العام، بما يخدم التنمية المستدامة والمصالح المشتركة، مشيرا إلى حرص الوزارة على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وجذب مزيد من الاستثمارات بما يسهم في نقل الخبرات والتكنولوجيا وتطوير أداء الشركات التابعة وتحسين الأداء وتعظيم العوائد على الأصول.

من جانبه، أعرب السفير الإندونيسي عن اهتمام بلاده بتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي مع مصر، مشيرًا إلى الإمكانات الكبيرة للتعاون بين الجانبين في مجالات متعددة وتعزيز التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المشتركة، والاستفادة من الخبرات المتبادلة في تطوير مشروعات تعود بالنفع على الطرفين وتدعم أهداف التنمية المستدامة، خاصة في ضوء ما تتمتع به مصر من مقومات استثمارية وموقع جغرافي متميز.