شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتفقد سير العمل بمنطقة الزيتونة ضمن تطوير موقع "التجلى الأعظم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بمنطقة الزيتونة ضمن تطوير موقع "التجلى الأعظم فوق أرض السلام" بمدينة سانت كاترين بسيناء، يرافقه مسئولو الوزارة، والجهاز المركزي للتعمير.

وتجول وزير الإسكان ومرافقوه، بمحطة معالجة ثلاثية لمياه الصرف الصحي طاقة 600م3 /يوم، موجهاً بضغط الأعمال بالسور وتنسيق الموقع والاختبارات بالمحطة، كما تفقد مبنى الاستقبال بالزيتونة، متابعاً التوقيتات الزمنية للانتهاء من المبنى وأعمال تنسيق الموقع بالمشروع السكني بالزيتونة، وأعمال الزراعات بالمشروع وشبكة الري، موجهاً بالانتهاء من الأعمال المتبقية في أسرع وقت ممكن وكافة المسطحات الخضراء وتنسيق الموقع.

كما تفقد الوزير خلال الجولة مبنى الكنيسة بالمشروع مستمعا لتفاصيل الموقف التنفيذي للمبنى، مقدماً التحية لكل من ساهم في الأعمال الجارية.

جدير بالذكر أن منطقة الزيتونة تشمل إنشاء حي سكني جديد والذي يشمل إضافة وحدات سكنية وخدمات لاستيعاب الافواج السياحية المتوقعة للمدينة بعد التنمية (21 مجمعا فندقيا بإجمالى 546 وحدة سكنية فندقية ) تشطيب فوق المتوسط -فاخر بمساحات (100 م2 – 230 م2 ) ويشمل انشاء خدمات متكاملة (مسجد – كنيسة محلات تجارية).