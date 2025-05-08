شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 8 مايو 2025 فى سلطنة عمان.. عيار 24 بـ41.325 ريال والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب اليوم بسلطنة عمان ارتفاعا طفيفا مقارنة بسعر أمس حيث سجل عيار 24 سعر 41.325 ريال بالتزامن مع التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة وسط تداولات نشطة ومتابعة مستمرة من المستثمرين والمتابعين للأسعار العالمية.

سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان:

- عيار 24 سجل 41.325 ريال

- عيار 22 سجل 37.900 ريال

- عيار 21 سجل 36.175 ريال

- عيار 18 سجل 31.000 ريال

- عيار 14 سجل 24.125 ريال

- عيار 1220.675 ريال

- الأونصة 1285.725 ريال

- الجنيه الذهب289.350 ريال

- الأونصة بالدولار3339.57 دولار



ومازال الذهب يكتسب القوة جزئيًا في ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، والتي قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية، مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.